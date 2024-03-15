Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri kura çekimi ile belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Yapılan kura çekimiyle oluşan eşleşmeler şöyle:

Arsenal - Bayern Münih

Atletico Madrid - Dortmund

Real Madrid - Manchester City

PSG - Barcelona

Çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş maçları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Atletico Madrid - Dortmund eşleşmesinin galibi ile PSG - Barcelona; Real Madrid - Manchester City eşleşmesinin galibi ise Arsenal - Bayern Münih eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde eşleşecek.

Turnuvanın finali 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak.