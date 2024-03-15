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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri kura çekimi ile belli oldu.

Spor
  • 15.03.2024 14:07
  • Giriş: 15.03.2024 14:07
  • Güncelleme: 15.03.2024 14:20
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Yapılan kura çekimiyle oluşan eşleşmeler şöyle:

Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Dortmund
Real Madrid - Manchester City
PSG - Barcelona

Çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş maçları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Atletico Madrid - Dortmund eşleşmesinin galibi ile PSG - Barcelona; Real Madrid - Manchester City eşleşmesinin galibi ise Arsenal - Bayern Münih eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde eşleşecek.

Turnuvanın finali 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak. 

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