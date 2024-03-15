Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri kura çekimi ile belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Yapılan kura çekimiyle oluşan eşleşmeler şöyle:
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Dortmund
Real Madrid - Manchester City
PSG - Barcelona
Çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş maçları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.
Atletico Madrid - Dortmund eşleşmesinin galibi ile PSG - Barcelona; Real Madrid - Manchester City eşleşmesinin galibi ise Arsenal - Bayern Münih eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde eşleşecek.
Turnuvanın finali 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak.