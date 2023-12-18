Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde son şampiyon Manchester City, Kopenhag ile eşleşti. Geçtiğimiz sezonun finalisti İnter ise son 16 turunda İspanya temsiclsi Atletico Madrid ile karşılacak.

Spor 18.12.2023 14:20 Giriş: 18.12.2023 14:20

Güncelleme: 18.12.2023 14:35 Kaynak: Spor Servisi

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Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Grup aşamasında A Grubu'nda Galatasaray'a karşı mücadele eden Bayern Münih, İtalya temsilcisi Lazio ile Kopenhag ise İngiltere temsilcisi son şampiyon Manchester City ile eşleşti. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da gerçekleşen finalde Manchester City'e kaybeden İnter ise son 16 turunda İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşılacak. A Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in son 16 turundaki rakibi ise Almanya temsilcisi Leipzig oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 13-14 ve 20-21 Şubat 2024'te, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024'te oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmelerde rakiplerini elemeyi başaran takımlar, çeyrek finale adını yazdıracak. Son 16 turunda eşleşmeler şöyle oluştu: Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya) PSG (Fransa) - Real Sociedad (İspanya) Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) PSV Eindhoven (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya) Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya) Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere) Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)