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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Spor
  • 04.03.2024 16:03
  • Giriş: 04.03.2024 16:03
  • Güncelleme: 04.03.2024 16:09
Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor
Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları yarın (5 Mart Salı) başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşmaları, yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 maçla başlayacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:

Yarın (5 Mart Salı) 

Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (İlk maç 0-1)

Real Sociedad (İspanya) - PSG (Fransa) (0-2)

6 Mart Çarşamba

Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya) (1-0)

Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (3-1)

12 Mart Salı

Arsenal (İngiltere) - Porto (Portekiz) (0-1)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

13 Mart Çarşamba

Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) (0-1)

Borussia Dortmund (Almanya) - PSV (Hollanda) (1-1)

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