Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri dün (13 Mart Çarşamba) oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Turnuvada çeyrek final bileti alan son iki ekip Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile La Liga temsilcisi Atletico Madrid oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Borussia Dortmund, 1-1 rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’ı Signal Iduna Park’ta konuk etti.

Dortmund, 3’üncü dakikada Jadon Sancho ve 90+5’inci dakikada Marco Reus’un golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Atletico Madrid ise Civitas Metropolitano’da Inter’i konuk etti. Atletico Madrid, 1-0 kaybettiği ilk maçın ardından sahasında Inter karşısında 90 dakikayı 35’inci dakikada Antoine Griezmann ile 87’nci dakikada Memphis Depay’ın golleriyle 2-1 üstün tamamladı ve toplam skorda 2-2’lik eşitlikle müsabakayı uzatmalara götürdü.

Inter’in maçtaki tek golü ise 33’üncü dakikada Federico Dimarco’dan geldi. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde gol sesi çıkmazken müsabaka penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibini 3-2 yenen Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.

İspanyol ekibi, penaltılarda Memphis Depay, Rodrigo Riquelme ve Angel Correa ile hata yapmazken Saul Niguez atıştan yararlanamadı.



Inter’de Hakan Çalhanoğlu ve Francesco Acerbi, beyaz noktada fileleri havalandırmayı başarırken Alexis Sanchez, Davy Klaassen ve Lautaro Martinez atışlarda başarılı olamadı.

Geçen yılın finalisti Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etti.

KURA ÇEKİMİ İLE BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Arsenal çeyrek finalde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final aşamalarının eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.