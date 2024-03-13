Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler bugün belli olacak

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlarla birlikte Arsenal 14, Barcelona ise 4 yıl sonra çeyrek finale yükseldi. Son sekize kalacak diğer iki takım bugün kesinleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dün oynanan iki karşılaşmayla devam etti. Arsenal ve Barcelona isimlerini çeyrek finale yazdırırken bugün çeyrek finale yükselen son 2 takım belli olacak.

Dün oynanan maçlarda Arsenal, Porto'yu penaltılarla elemeyi başardı. Normal süresi Trossard'ın 41. dakikada kaydettiği golle 1-0 Arsenal üstünlüğüyle biten maç, uzatmalarda da gol olmamasının ardından penaltılara gitti.

Penaltı vuruşlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Arsenal, 14 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Dün akşamın diğer maçında ise İtalya'da 1-1 biten maçın rövanşında Barcelona, kendi sahasında Napoli'yi 3-1 mağlup etti. Bu skorla Barcelona da 4 yıl aranın ardından ilk kez çeyrek finale çıktı.

Barcelona'nın gollerini Fermin Lopez, Cancelo ve Lewandowski atarken Napoli'nin tek golünü Rrahmani kaydetti.

Bu akşam oynanacak maçlarla turnuvada çeyrek finale kalan son iki takım da kesinleşecek.

TSİ 23.00'da başlayacak maçlarda; Borussia Dortmund, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı PSV Eindhoven'ı kendi sahasında ağırlayacak. Atletico Madrid ise 1-0 kaybettiği maçın rövanşında kendi sahasında Inter ile karşılaşacak.

Turnuvada şu ana kadar Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve Arsenal çeyrek finale yükseldi.