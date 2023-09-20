Şampiyonlar Ligi'nde tarihi an: Lazio'nun kalecisinden son dakika golü

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon dün akşam başladı. Gecenin en akılda kalan anı Roma'da yaşandı. Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel, son dakikada attığı kafa golüyle Atletico Madrid karşısında takımına 1 puanı getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon dün oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler henüz ilk maçlarda tarihi bir ana tanık oldu. Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel, uzatmaların son dakikasında (90+5) attığı kafa golüyle Atletico Madrid karşısında skoru 1-1'e getirdi ve takımını mağlubiyetten kurtardı.

Lazio'nun sahasında oynanan maçta ilk gol 29. dakikada Pablo Barrios'dan geldi. Bu golle galibiyete ulaşmanın kıyısına gelen Madrid ekibi son dakikada yediği golle yıkıldı. 90+5. dakikada takımının kazandığı köşe vuruşu için rakip ceza sahasına giden kaleci Provedel, savunmanın uzaklaştıramadığı top sonrası gelen 2. ortada kafayla mevkidaşı Oblak'ı mağlup ettiği ve maça beraberliği getirdi.

LAZIO KALECİSİ PROVEDEL SON DAKİKADA BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kUDtAS1ejp — EXXENSPOR (@exxensport) September 19, 2023

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAN 4. KALECİ

Provedel böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde rakip fileleri havalandıran 4. kaleci oldu. Daha önce 2000 yılında Hans-Jörg Butt, 2009'da Sinan Bolat ve 2010'da Vincent Enyeama bunu başaran kaleciler olmuşlardı.