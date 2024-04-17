Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: İlk yarı final eşleşmesi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen bir gece yaşandı. Kendi sahasında Atletico Madrid'i 4-2 ile geçen Borussia Dortmund ile deplasmanda Barcelona'yı 4-1 mağlup eden PSG yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu. Rakiplerini 4 golle mağlup eden Dortmund ve PSG yarı finale yükseldi.

İlk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Atletico Madrid, Signal Iduna Park'a konuk oldu. İlk yarıda 34 ve 39. dakikalarda 2 gol bulan Dortmunda, devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Atletico Madrid 49 ve 64. dakikalarda attığı gollerle beraberliği yakaladı ve tur için avantaj elde etti. Ancak 71 ve 74. dakikalarda önce Füllkrug ardından Sabitzer'in attığı gollerle skoru 4-2'ye getiren Dortmund, yarı final biletini kaptı.

Gecenin diğer maçında ise PSG, kendi sahasında 3-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Barcelona'yı 4-1 mağlup etti.

Barcelona 12. dakikada Raphinha'nın attığı golle 1-0 öne geçerek tur için 2 farklı avantaj yakalasa da maçın kırılma anı 29. dakikada yaşandı. Barcelona'nın savunma oyuncusu Araujo, Barcola'ya yaptığı faul sonucu bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Kırmızı kartın ardından oyunun kontrolünü alan PSG, eski Barcelonalı Dembele'nin golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ise 54. dakikada Vitinha skoru 2-1'e getirirken 59. dakikada Mbappe'nin penaltıdan attığı golle PSG avantajı yakaladı. Barcelona, 10 kişi oynamasına rağmen önemli fırsatlardan yararlanamadı ve skoru belirleyen gol 89. dakikada yine Mbappe'den geldi.

Barcelona'yı 4-1 yenen PSG, yarı finalde Dortmund'un rakibi oldu.

DİĞER YARI FİNAL BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde diğer yarı final eşleşmesi ise bugün belli olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak maçlarda Manchester City Real Madrid'i, Bayern Münih ise Arsenal'i konuk edecek. İki eşleşmede de ilk maçlar beraberlikle sonuçlanmıştı.

İngiltere'de oynanan maçta Arsenal ile Bayern Münih 2-2, İspanya'da oynanan maçta ise Real Madrid ile Manchester City 3-3 berabere kalmıştı.