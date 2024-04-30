Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bugün başlıyor. Bu akşam Bayern Münih, kendi sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak maçta Real Madrid ile Bayern Münih, Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Maça Real Madrid Alaba dışında tam kadro giderken Bayern Münih'te bazı oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayern Münih teknik direktörü Thoman Tuchel, asıl stoper ikilisi De Ligt ve Upamecano'nun dönüşü için erken olduğunu belirtirken Sane ve Musiala'nın durumunun ise son dakikalarda belli olacağını söyledi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti için 'efsane' diyen Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nin bu seviyesinde yarın karşılarında yalnızca bir kulüp değil bir 'mit' olacağını da söyledi. Tuchel, "Bu yüzden yapacağımız en iyi şey futbola ve sahanın içine odaklanmak" dedi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de basın toplantısında konuştu. Tuchel'e çok saygı duyduğunu belirten Ancelotti, kulüplerin geçmişlerinin ve tecrübelerinin bu turnuvada çok önemli olduğunu söyledi.

İki takım arasındaki rövanş maçı ise 8 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin diğer yarı final eşleşmesinde Borussia Dortmund ile PSG yarın TSİ 22.00'de Signal Iduna Park'ta karşı karşıya gelecek.