Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanacak 2 maçla başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları bu akşam başlıyor.

Bugün TSİ 23.00'da başlayacak maçlarda Real Sociedad kendi sahasında PSG'yi ağırlayacak. Bayern Münih ise Lazio'yu konuk edecek.

İlk maçta PSG'ye 2-0 kaybeden Sociedad, dezavantajlı skoru çevirerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmak için mücadele edecek.

İlk maçı beklenmedik şekilde kaybeden Bayern Münih ise kendi sahasında Lazio'yu geçerek son 8 takım arasına kalmaya çalışacak.

Bayern Münih'te ilk maçta penaltı yapıp kırmızı kart gören Upamecano ve devre arasında Galatasaray'dan transfer edildiktan sonra sakatlanan Sacha Boey forma giyemeyecek.

SON 5 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Son 5 resmi maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bayern Münih, ligde namağlup lider Bayer Leverkusen'in 10 puan gerisine düştü.

Bu süreçte yalnızca Leipzig'i son dakika golüyle mağlup eden Münih, Serie A'da 9'uncu sırada bulunan Lazio'ya karşı bir sürpriz daha yaşamak istemiyor.

Münih ekibi sezon sonunda Thomas Tuchel'in görevine veda edeceğini duyurmuştu.

Son 16 turunda yarın ise Manchester City-Kopenhag ve Real Madrid-Leipzig maçları oynanacak. İlk maçlarda City deplasmanda Kopenhag'ı 3-1, Madrid ise yine deplasmanda Leipzig'i 1-0 mağlup etmişti. Diğer 4 eşleşmenin rövanş maçları ise haftaya oynanacak.