Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finaller gol düellosu ile başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final’in ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı iki maçla başladı. Son şampiyon Manchester City, İspanya’da Real Madrid’e konuk oldu. Fransız hakem Letexier’in düdük çaldığı müsabakanın 2. dakikasında İngiliz ekibi Bernardo Silva’nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Real Madrid, 12. dakikada Camavinga ile beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Fransız oyuncu ceza yayına doğru ilerleyerek yaptığı vuruşta Ruben Dias’a çarpan top filelerle buluştu. Bu golden iki dakika sonra sol kanattan hızla ceza sahasına giren Rodrygo, takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan City, 66’da Foden, 71’de de Gvardiol’un ceza sahası dışından attıkları gollerle 3-2 öne geçti. İspanyol ekibi bu dakikadan itibaren baskısını arttırken, 79. dakikada Vinicius’un pasında Federico Valverde topu filelere göndererek skoru 3-3’e taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmazken iki takım da sahadan berabere ayrıldı. Real Madrid’de yedek kulübesinde yer alan milli futbolcu Arda Güler, süre alamadı.

Premier Lig’de liderlik koltuğunda oturan Arsenal, sahasında Alman devi Bayern Münih ile karşılaştı. Bukayo Saka, 12. dakikada karşılaşmanın açılış golüne imza attı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Serge Gnabry 18. dakikada topu filelere göndererek maçta eşitliği sağladı. 30. dakikada Leroy Sane, rakip sahada hızla ilerleyerek topla ceza sahasına girerken, Saliba’nın müdahalesiyle yerde kaldı. İsveçli hakem Glenn Nyberg penaltı noktasını gösterirken, atışı kullanan Harry Kane meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Karşılaşmada ilk yarı Bayern’in 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Londra ekibi, 79. dakikada Leandro Trossard’ın ayağından bulduğu golle durumu 2-2’ye getirdi. Karşılaşma da bu sonuçla sona erdi.

Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.