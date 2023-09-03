Şampiyonlardan mesajlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Ebrar Karakurt, "Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Ebrar Karakurt, "BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için... Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE!" dedi.

BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! 🇹🇷



Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...

Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE! 🐺❤️🏆 pic.twitter.com/aACCovyVIC

— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 3, 2023

ZEHRA GÜNEŞ: CUMHURİYET'İMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Zehra Güneş ise "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun! Brüksel’den Sevgiler" dedi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun! Brüksel’den Sevgiler ❤️🤍

— Zehra Güneş (@guneszehraa) September 3, 2023

KAPTAN'DAN AÇIKLAMA

A Milli Kadın Voleybol Takımı Eda Erdem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Büyük bir gururla, güzel ülkeme kucak dolusu selamlar." dedi.

Büyük bir gururla, güzel ülkeme kucak dolusu selamlar. 🇹🇷🏆🥇 pic.twitter.com/e6gCkMxemA

— Eda Erdem (@edaerdem14) September 3, 2023