Şampiyonluk için 12 sayı fark yetiyor

Spor Servisi

Avrupa’da şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında bugün Almanya’nın NINERS Chemnitz ekibi ile karşılaşacak. Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Almanya’da oynanan ilk karşılaşmayı NINERS Chemnitz, 85-74’lük skorla kazanmıştı. Bahçeşehir Koleji, bugünkü karşılaşmayı 11 sayıdan fazla farkla kazanarak kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya’nın Itelyum Varese takımını eledi. NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket’i eleyerek finale yükseldi.