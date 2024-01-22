Şampiyonlukta kritik puan kaybı

Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 1-1 berabare kaldı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında önemli iki puan kaybeden sarı-lacivertliler puanını 54’e, Samsunspor ise 22’ye yüksetti. Fenerbahçe’nin liderliği ise sürdü.

Mahir KANAAT

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'nci haftasında evinde Samsunspor'u konuk etti. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında önemli iki puan kaybetti. Maça iyi başlayan Kanarya alışılmış oyunuyla ilk 15 dakikada Samsun'u bunalttı ve bu dakikalarda bulduğu golle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde sarı-lacivertliler zaman zaman etkili olsa da aynı baskısını sürdüremedi.

İkinci devrede Samsunspor pres hattını biraz daha öne taşıyınca oyun biraz daha dengelendi. Karadeniz temsilcisi devrenin özellikle ilk bölümünde etkili ataklar gerçekleştirdi ve golü de duran toptan buldu. Maçın kalan bölümü ise adeta tek kale oynandı. Tamamen savunmaya çekilen ve ikinci bölgeden çıkmayan Samsunspor'a karşı Fenerbahçe pozisyon üretse de istediği golü bulamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadele'nin önemli anları:

GOL, İRFAN CAN'DAN

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında savunmanın arkasına hareketlenen Dzeko, meşin yuvarlağı kafayla önüne indirdikten sonra ceza sahasında dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi. 12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Fred'in başlattığı atakta sağ kanatta hareketlenen Szymanski, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Tadic ile buluşturdu. Sırp oyuncunun bekletmeden pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 36. dakikada Tadic'in orta saha ile ceza yayı arasından şık ara pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü.

63'TE EŞİTLİK SAYISI

63. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda son çizgiye yakın bir noktadan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu son anda çizgi üzerinden çıkardı. Ancak VAR odasının meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği uyarısı üzerine maçın hakemi Bahattin Şimşek, gol kararı verdi: 1-1. 71. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü, Ercan Kara topu son çizgi yakınında kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu. 90+6. dakikada Bonucci'nin ceza sahasına ortasında Emre Mor topu kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Krunic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.