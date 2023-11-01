Samsun'da 20 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu

Samsun'da bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 20 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

Samsun'da 20 yaşındaki tıbbi sekreter Aleyna Bektaş evinde ölü olarak bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rapor Bölümünde görev yapan tıbbi sekreter Aleyna Bektaş'tan (20) haber alamayan arkadaşları kendisine ulaşamayınca hayatından endişe edip polise haber verdiler.

İhbar üzerine eve giden ekipler, genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Aleyna Bektaş'ın yanında ilaç kutuları bulundu. Bektaş'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.