Samsun'da 7 ay önce emekli olan bir doktor yaşamına son verdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı doktor Erol Yazar, kravatıyla kendini kalorifer borusuna asarak intihar etti. Yazar'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaparken 15 Mart’ta sağlık sorunlarından dolayı emekli olduğu öğrenildi.

Güncel 20.10.2023 17:03 Giriş: 20.10.2023 17:03

Güncelleme: 20.10.2023 17:04 Kaynak: İHA

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Samsun’da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor, evinde kravatıyla kendini asarak intihar ederek yaşamına son verdi. Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erol Yazar'ın annesi ve babası oğullarını ziyaret için evine gittiler. Anahtar ile kapıyı açamayan ve oğullarına ulaşamayan aile, polisten yardım istedi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiye tarafından evin kapısı kırılarak içeri girdiğinde Erol Yazar’ın kalorifer borusuna asılı halde cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Erol Yazar’ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaparken 15 Mart’ta sağlık sorunlarından dolayı emekli olduğu öğrenildi.