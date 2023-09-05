Samsun'da bıçaklı kavga: 1 genç ağır yaralandı

Samsun’da 3 genç arasında çıkan tartışma sonucu 23 yaşındaki N.S. bıçakla ağır yaralandı. Kavgaya ilişkin 2 şüpheli teslim oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı. Bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli teslim oldu.

Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park'ta 17 yaşındaki İ.U. ve yine 17 yaşındaki O.Ç. ile 23 yaşındaki N.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle İ.U, N.S’yi bıçakla ağır yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kavgada bıçakla yaralanan 23 yaşındaki N.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden N.S. buradaki işlemlerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan şüpheli ile yanında bulunan O.Ç, bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​