Samsun'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadını katletti

Samsun’da Saadet Çay, boşanma aşamasında olduğu Adem Çay tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Adem Çay'ın ‘kasten yaralama’ , ‘tehdit’ , ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Saadet Çay'ı katleden Adem Çay isimli erkeğin 19 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Çay (48) ile boşanma aşamasındaki Saadet Çay (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Adem Çay, silahla ateş ederek Saadet Çay'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Saadet Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçede esnaf olan ve "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavemet" suçlarından 19 kaydı bulunan Adem Çay ise gözaltına alındı.

İki çocuk annesi Saadet Çay'ın bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi.