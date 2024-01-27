Samsun'da bir evde yangın çıktı: 2 çocuk dumandan etkilendi

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde Cihan Yıldırım'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle sobadan yangın çıktı. Yangın nedeniyle evi saran dumandan etkilenen 13 ve 11 yaşındaki 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Güncel 27.01.2024 17:11 Giriş: 27.01.2024 17:11

Güncelleme: 27.01.2024 17:15 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Samsun'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Çarşamba ilçesinde Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde Cihan Yıldırım'a ait evde iddiaya göre sobadan yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Burak (13) ve kardeşi İlyas Yıldırım (11) dumandan etkilendi. Çocuklar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.