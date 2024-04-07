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Samsun'da CHP'nin aracına taşlı, bıçaklı saldırı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi CHP'ye ait minibüsün camlarını taşla kırıp, lastiklerini kesti.

Güncel
  • 07.04.2024 18:05
  • Giriş: 07.04.2024 18:05
  • Güncelleme: 07.04.2024 18:11
Kaynak: DHA
Samsun'da CHP'nin aracına taşlı, bıçaklı saldırı
Fotoğraf: DHA

Samsun'da CHP İlçe Başkanlığı'na ait minibüsün taşla camlarını kırıp, lastiklerini kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Bafra ilçesinde Adem A., otoparka bırakılan CHP İlçe Başkanlığı'na ait minibüsün camlarını taşla kırdı, ardından lastiklerini kesti.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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