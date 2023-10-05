Samsun'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı

Samsun'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasının çelik döküm kazanında patlama meydana geldi.

Patlamada Recep Konaçoğlu ve Burhan Parlak adlı işçiler yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.