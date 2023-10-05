Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Samsun'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı

Samsun'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Güncel
  • 05.10.2023 18:42
  • Giriş: 05.10.2023 18:42
  • Güncelleme: 05.10.2023 18:51
Samsun'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
İHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasının çelik döküm kazanında patlama meydana geldi.

Patlamada Recep Konaçoğlu ve Burhan Parlak adlı işçiler yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler’deki patlamaya ilişkin itfaiye raporu: Gaz bağlantı hortumu kasıtlı olarak kesilmiş
BirGün'e Abone Ol