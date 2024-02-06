Samsun'da kadın cinayeti: Sevgilisinin silahlı saldırısına uğrayan kadın öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde Muradiye Terzi isimli kadın, sevgili olduğu M.D. isimli erkek tarafından evinin önünde tabancayla vurularak katledildi.
Kaynak: DHA
Samsun'da sevgilisi M.D'nin silahlı saldırısına uğrayan Muradiye Terzi isimli kadın hayatını kaybetti.
Olay, Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi.
İddiaya göre; apartman görevlisi, Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Terzi, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Terzi, burada hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis Terzi'nin sevgilisi M.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Sıradaki Haber