Samsun'da market çalışanı 15 kişi zehirlendi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde market deposunda çalışan 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Samsun'da market deposunda çalışan 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Çarşamba ilçesinde bulunan Irmaksırtı Mahallesi'ndeki marketin deposunda çalışan 15 kişi, yedikleri yemek sonrası fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan çalışanların, yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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