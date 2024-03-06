Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı
Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.
Esentepe Mahallesi'nde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 55 C 8564 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.