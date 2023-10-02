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Samsun'da şiddetli sağanak: Eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'da kent merkezi ve bazı ilçelerde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime de 1 gün ara verildiği bildirildi.

Güncel
  • 02.10.2023 07:48
  • Giriş: 02.10.2023 07:48
  • Güncelleme: 02.10.2023 07:52
Samsun'da şiddetli sağanak: Eğitime 1 gün ara verildi
Fotoğraf: AA

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

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