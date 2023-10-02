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Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Güncel
  • 02.10.2023 00:16
  • Giriş: 02.10.2023 00:16
  • Güncelleme: 02.10.2023 00:17
Kaynak: iHA
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
FOTOĞRAF: İHA

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

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