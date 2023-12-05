Samsun'da üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

Samsun'da Somali uyruklu üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Saıd Abdınnasır Jama, 4 kişi ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesinde Somali uyruklu öğrenci evde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Azerbeycan Caddesi'ndeki öğrenci evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Somali uyruklu 26 yaşındaki Saıd Abdınnasır Jama, 4 kişi ile birlikte kaldığı öğrenci evinde arkadaşları tarafından koltukta hareketsiz bir şekilde bulundu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri üniversiteli gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jama'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.