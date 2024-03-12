Samsun'da üzerine demir plaka düşen işçi ağır yaralandı
Samsun'da çalıştığı fabrikada üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası düşen Hidayet Özer, ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Samsun'un Tekkköy ilçesinde faaliyet gösteren otomotiv fabrikasında üzerine demir plaka düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Şabanoğlu Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde faaliyet gösteren Sampa Otomotiv isimli iş yerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, fabrikada bakım onarım işinde çalışan Hidayet Özer'in (30) üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası devrildi. Demir plakanın altında kalan işçi ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Hidayet Özer, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.