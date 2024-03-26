Samsun'da Yeşilyurt Limanı'nda iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'da Yeşilyurt Limanı'ndaki inşaatta yüksekten düşen 28 yaşındaki kalıp ustası Baki Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Yeşilyurt Limanı'ndaki inşaatta çalışan kalıp ustası hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeşilyurt Limanı'ndaki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası hurda depolama alanı inşaatında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası Baki Çetin (28), kalıp iskelesinin yerinden çıkması sonucu 6 metre yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baki Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetin'in cansız bedeni polisin incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.