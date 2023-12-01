Samsun Şehir Hastanesi inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Samsun Şehir Hastanesi inşaatında 5 metre yükseklikten düşen İskender Doğan Bilgi isimli işçi yaralandı.

Samsun’da hastane inşaatında 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi yaralandı.



Olay, Samsun Şehir Hastanesi inşaatında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki İskender Doğan Bilgi inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Düşen arkadaşlarını gören işçiler ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımı ile kurtulan İskender Doğan Bilgi ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Bilinci açık şekilde hastaneye getirilen işçi tedavi altına alındı.



