Samsun ve Niğde'de iş cinayeti

Niğde'de bulunan bir fabrika inşaatında çalışan Mustafa Avcı isimli 23 yaşındaki işçi, üzerine beton kiriş düşmesi sonucu yaşamını yitirirken Samsun'da ise Duran Karabuğa isimli 59 yaşındaki işçi, belediye hamamı inşaatında bulunan asansörün boşluğunda ölü olarak bulundu.

Niğde'nin Bor ilçesinde, fabrika inşaatında üzerine beton kiriş düşen işçi Mustafa Avcı hayatını kaybetti.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrika inşaatında çalışan 23 yaşındaki Mustafa Avcı'nın üzerine beton kiriş düştü.

Diğer işçileirn ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Avcı'nın cansız bedeni otopsi için Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Samsun'un İlkadım ilçesinde, inşaat işçisi 59 yaşındaki Duran Karabuğa, asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi'ndeki belediye hamamı inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, işçi Duran Karabuğa, inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cansız beden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, düştüğü tahmin edilen işçinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.