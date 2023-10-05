Samsun’da balıkçıların ağına cansız beden takıldı

Samsun açıklarında Karadeniz’de balıkçıların ağına cansız beden takıldı. Cansız beden otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun açıklarında balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçıların ağına cansız beden takıldı.

Olay Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

Balıkçılar ağlarına takılan cansız bedeni Canik ilçesi Belediyeevleri Balıkçı Barınağına getirdi. Uzun zamandır denizde kaldığı tahmin edilen ve tanınmaz halde olan kimliği belirsiz cansız beden, savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.