Samsun’da kayıp başvurusu yapılan kadın ölü bulundu

Samsun’da evli olduğu Hüseyin Güven'in kayıp başvurusu yaptığı öğretmen Sümeyra Güven, bir sitenin arka bahçesinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da kayıp başvurusu yapılan 38 yaşındaki Sümeyra Güven, ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. Köksal Ersayın Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 1 çocuk annesi Sümeyra Güven, dün arkadaşına gitmek için evinden ayrıldı.

Sümeyra Güven’den haber alamayan evli olduğu Hüseyin Güven, dün akşam üstü kayıp ihbarında bulundu.

Bugün sabah saatlerinde 11 katlı Işıtan Sitesi’nin arka bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz halde yattığını fark eden site sakinleri olayı ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yerde yatan kadının, Hüseyin Güven'in kayıp başvurusu yaptığı Sümeyra Güven olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, Sümeyra Güven’in görev yaptığı okula yakın olan Işıtan Sitesi’nin 6. katının apartman merdiveni penceresinden kendini atarak hayatına son verdiğini belirtti.

Güven’in cansız bedeni polisin ve savcının olay yerindeki inlemelerinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.