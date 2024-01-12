Samsun’da minibüs ücretleri için zam talebi

SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, il genelindeki minibüs ve dolmuş fiyat tarifelerinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, il genelindeki dolmuş fiyat tarifelerinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.



SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, ’en az yüzde 50 zam’ taleplerini Samsun Büyükşehir Belediyesine ilettiklerini açıkladı. İlçe minibüsleri, merkezdeki minibüsler ile dolmuş hatlarının fiyat tarifesinin artan maliyetler nedeniyle güncellenmesi gerektiğini ifade eden Eyüb Güler, "Talebimizi Büyükşehir Belediyesine ilettik" dedi.

“ZAM, YÜZDE 50'DEN AŞAĞI OLMAMALI ”



Geçen yıl şoför esnafının beklediği zammı alamadığını kaydeden Güler, “Şoför esnafının geçen sene alması gereken zamlar vardı, onları almamıştık. Sabır gösterdik ama şoför esnafımız zor durumda. Akaryakıt ve diğer masraflar oldukça artı. Şoförlerin zam talebi var. Bu talebi Samsun Büyükşehir Belediyesine ilettik. Talebimiz görüşülüyor, 1 hafta içinde sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.



1, 2, 3, 4. Dolmuş Hatları, 11 merkez minibüs hattı ile ilçe minibüs hatları için zam talepleri olduğunu kaydeden Güler, "Öğrenci servis ücretleri ayrı bir konu. Hatların durumu masaya yatırıldıktan sonra ona da bakacağız. Taleplerimizin kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz. Bizim zam talebimiz tarifeye yüzde 50’den aşağı zam olmaması yönünde. Ekmeğe yüzde 17 zam istedik ama şoför esnafı geçen sene de zam alamamıştı. Bu nedenle uygulanacak zammın yüzde 50’den aşağı olmamasını talep ettik” şeklinde konuştu.

Teklif, UKOME’de değerlendirilecek.