Samsun’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun’da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Samsun'da sahte içki nedeniyle birer gün arayla iki kişi hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etil alkolden yapıldığı iddia edilen sahte içkiden içen Hüseyin Tükenmez (52) ve Ayhan Engin (56) zehirlendi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun’daki hastanelere sevk edildi. Hüseyin Tükenmez, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ayhan Engin ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.