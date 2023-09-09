Samsun’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun’da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.
Kaynak: İHA
Samsun'da sahte içki nedeniyle birer gün arayla iki kişi hayatını kaybetti
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etil alkolden yapıldığı iddia edilen sahte içkiden içen Hüseyin Tükenmez (52) ve Ayhan Engin (56) zehirlendi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun’daki hastanelere sevk edildi. Hüseyin Tükenmez, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ayhan Engin ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.