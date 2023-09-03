Samsun’da şiddetli yağış: Ev ve iş yerlerini su bastı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Samsun'da başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Samsun’da gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.
Samsun’da gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.
Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.
Atatürk Bulvarı ayrıca sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.