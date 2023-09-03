Samsun’da şiddetli yağış: Ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Samsun'da başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Samsun’da gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

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