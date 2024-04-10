Samsun’da trafik kazası: 8 yaralı
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Samsun meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Kaza, Samsun’un Alaçam ilçesi Yakacık mevkisi Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, araç sürücüsü Cafer Acar ile Ali Acar, Zübeyde Doğan, Sevcan Yanık, Safiye Yanık, Zeliha Yanık, Emriye Doğan ve Hülya Sarı yaralandı.
Yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.