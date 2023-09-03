Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağıştan dolayı durdu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle 12. dakikada durdu. Maçın ertelenmesine karar verildi.
Kaynak: iHA
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle 12. dakikada durdu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanan mücadeleye yağmur engel oldu.
Hakem Burak Şeker yoğun yağış dolayısıyla maçı 12. dakikada durdurdu. Ekipler sahadaki suları tahliye etmeye çalıştı. Futbolcular, soyunma odalarına gönderildi.
MAÇ ERTELENDİ
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi.