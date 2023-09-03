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Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağıştan dolayı durdu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle 12. dakikada durdu. Maçın ertelenmesine karar verildi.

Spor
  • 03.09.2023 19:53
  • Giriş: 03.09.2023 19:53
  • Güncelleme: 03.09.2023 19:57
Kaynak: iHA
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Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağıştan dolayı durdu
FOTOĞRAF: İHA

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle 12. dakikada durdu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanan mücadeleye yağmur engel oldu.

Hakem Burak Şeker yoğun yağış dolayısıyla maçı 12. dakikada durdurdu. Ekipler sahadaki suları tahliye etmeye çalıştı. Futbolcular, soyunma odalarına gönderildi.

MAÇ ERTELENDİ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

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