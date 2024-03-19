Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

SANA: İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye'deki haber ajansı SANA, Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince Golan Tepeleri yönünden hava saldırısıyla hedef alındığını yazdı.

Dünya
  • 19.03.2024 09:44
  • Giriş: 19.03.2024 09:44
  • Güncelleme: 19.03.2024 09:49
Kaynak: AA
SANA: İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 02.10'da Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince Golan Tepeleri yönünden hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, hava savunma sistemleri bazı düşman roketlerini düşürdü" ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

BirGün'e Abone Ol