SANA: İsrail, Şam ve Halep'teki havalimanlarına hava saldırısı düzenledi

İran'da haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in, Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanına roketlerle saldırı düzenlendiği öne sürüldü. Haberde, "Saldırı, iki havalimanının pistinde hasara ve pistin hizmet dışı kalmasına neden oldu" ifadesi kullanıldı.

Dünya 22.10.2023 10:44 Giriş: 22.10.2023 10:44

Güncelleme: 22.10.2023 10:50 Kaynak: AA

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Şam yönetimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Suriye'de Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in yerel saatle 05.25’te Lazkiye'nin batısından, Akdeniz üzerinden ve Golan Tepeleri tarafından Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanına roketlerle saldırı düzenlendiği iddia edildi. Şam Havalimanı'ndaki saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği öne sürülen haberde, "Saldırı, iki havalimanının pistinde hasara ve pistin hizmet dışı kalmasına neden oldu" ifadesi kullanıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, İsrail güçleri, 12 ile 15 Ekim'de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarını vurmuştu.