Sanat Yönetmeni Kazankaya'dan İBB Kültür Dairesi’ne tepki: 22 yıllık birikimi çöpe attılar

Tiyatro Pera Sanat Yönetmeni Nesrin Kazankaya, Tiyatro Pera'ya ait aksesuar ve objelerin İBB'ye ait depodan kaldırıldığını açıkladı. İBB Kültür Dairesi'ni suçlayan Kazankaya, "22 yıllık birikimi çöpe attılar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi’ne bağlı depoya kaldırılan aksesuarlarının yerinde bulunmadığını söyleyen Nesrin Kazankaya, "22 yıllık birikimi çöpe attılar" diyerek tepki gösterdi.

Yaklaşık 1.5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi’nin Tiyatro Pera’ya ait tiyatroyu kiraladığını ve sezon ortasında tiyatro sahnesinin boşaltılmak istendiğini söyleyen Kazankaya, “Sezonu tamamlayabilmemiz sayın Ekrem İmamoğlu’nun sayesinde ve desteğiyle oldu” dedi.

Sürece dair yazılı açıklama yapan Kazankaya, tiyatronun 22 yıl boyunca biriktirdiği kostüm ve aksesuarları İBB'ye ait depoya kaldırmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Kazankaya, 12 Kasım Cumartesi günü depoya gittiklerinde kostüm ve aksesuarların yerinde olmadığını söyledi.

Süreç boyunca uzlaşma yolu aradıklarını dile getiren Nesrin Kazankaya, “22 yılımızı bir anlamda yok etmenin, diğer oyunlarımızın alt yapısına bomba koyarak oynanmalarını engellemenin hesabını kim verecek?” diye sordu.

Kazankaya, "Barda Son Gece ve Sen Hamlet Değilsin'i oynayabilecek durumdayız. Ve tabii ki Babalar ve Oğullar oyununun turnesini gerçekleştiremiyoruz. Bir anlamda haneye tecavüz değil de nedir bu? Tarihimiz, anılarımız yok edildi" diyerek duruma tepki gösterdi.

KÜLTÜR MÜDÜRÜ, 'SİZE İHTİYACIMIZ YOK, ÇIKIN' DEDİ

Tiyatro Pera Sanat Yönetmeni Nesrin Kazankaya tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Yaklaşık 1,5 yıl önce Tiyatro Pera’nın sahnesinin bulunduğu Şişli Black Out Binasının üst katı İBB tarafından kiralanıp “Habitat Yaşam Merkezi” inşaatı başladı. Ve mekan olarak farklı bir yerde olmamıza rağmen tiyatromuzun da kiralandığını öğrendik. Çıkmamız istendi. Anlatmaya başladık. 5 yıl önce burayı kiralayıp çok büyük bir tadilatla yepyeni bir tiyatro mekanı yaptık. Maddi büyük yatırımlarda bulunduk, büyük emekler verdik. “Neden çıkarmak istiyorsunuz bizi” diye sorduğumuzda, “tiyatro yapacağız” dediler. “Alın, alt yapısı tamam, mükemmel ışık sistemi, 6 kanallık ses sistemi, spotları, hazır kulisleri, sahne gerisi depoları ve kuyruklu piyanosuyla tiyatromuzu hiçbir karşılık beklemeden size verelim, birlikte ve özel tiyatrolarla ortaklaşa kullanalım”, dedik kabul görmedi. Liyakat dedik, siz bizden daha mı iyi yapacaksınız dedik, hayır çıkın dediler. “Peki yapım aşamasına yardım edelim, burayı biz yaptık” dedik, Kültür Müdürü 'size ihtiyacımız yok, çıkın' dedi.

22 YIL BOYUNCA BİRİKTİRİLEN AKSESUARLAR DEPOYA TAŞINDI

Sezon ortasında çıkın! Sezonu tamamlayabilmemiz sayın Ekrem İmamoğlu’nun sayesinde ve desteğiyle oldu. Kendisine teşekkür ederim. Habitat’ın açıldığı Şubat ayından Haziran başına dek, her hafta sonu, Kültür Dairesi’nin tüm gösterilerini, çocuk oyunlarını bizzat başında durarak destekledim, gerçekleşmelerini sağladım. Ve Temmuz 2023’den itibaren çıkarılmaya başlandık. Tüm alt yapı ve dekorlarımız için kendimiz bir depo tutup taşıdık. Kostümler ve aksesuarlar için müdür Gülayşe Eken’in onayıyla, tarafımıza binadan bir bölüm verildi ve 22 yıldır biriktirdiğimiz kostüm ve aksesuarlarımızı haftalarca emek vererek oraya taşıdık, düzenledik. Neler yoktu ki içinde: Yüzlerce özel kostüm ve ayakkabılar, smokinler, fraklar, çantalar, porselen antika takımlar, antika eşyalar, izleyicilerimizin de katkısıyla Avrupa’nın dört bir yanından toplanmış objeler,(izleyenler bilir) Venedik Taciri oyunumuzun Venedik-Floransa’dan karnaval maskları, İspanya ve İtalya’dan hasır şapkalar, özel yaptırılmış şapkalar, melon ve silindir şapkalar, gümüş takımlar, gümüş saplı bastonlar, antika silahlar, gramofonlar, gümüş şamdanlar, opak gaz lambaları... düşündükçe ruhum kararıyor. Maddi bir karşılıkla yerine konulamayacak 22 yılın birikimi.

"TARİHİMİZ ANILARIMIZ YOK EDİLDİ"

12 Kasım cumartesi akşamı, bir hafta sonra 18 Kasım’da temsil vereceğimiz “Babalar ve Oğullar” oyunumuzun kostüm ve aksesuarlarını almak için depoya gittiğimizde, insanın kanını donduran, kalp krizi geçirtebilecek bir manzarayla karşılaştık: Bomboş bir mekan! Her şey çıkarılmış, nereye olduğu belirsiz bir yere götürülmüş ve belki de imha edilmişti. En ufak bir haber vermeden, bildirim yapmadan, uyarmadan tiyatro varlıklarımıza el koyup, yok etmişlerdi. Müdür Gülayşe Eken’i aradığımda, haberinin olmadığını söyledi. Bir repertuvar tiyatrosu olarak şu an ancak son iki oyunumuzu, “Barda Son Gece” ve “Sen Hamlet Değilsin”i oynayabilecek durumdayız. Ve tabii ki “Babalar ve Oğullar” oyununun turnesini gerçekleştiremiyoruz. Bir anlamda haneye tecavüz değil de nedir bu? Tarihimiz, anılarımız yok edildi!

"22 YILIMIZI YOK ETMENİN HESABINI KİM VERECEK?"

Sanatla hiç barışık olmayan iktidar kurumları bile, bizim gibi muhalif duruşlu bir sanat kuruluşuna böyle bir saldırıda bulunmadı. Şu an, sevgiyle, emekle inşa ettiğimiz güzel tiyatromuz bir harabe halinde; sezon başladı, yıkıp yeniden yapma inadı sadece bize değil, sahnemizi paylaştığımız pek çok özel tiyatroya zarar veriyor. Yerel yönetimlerin, -­yurt dışındaki güzel örnekleri gibi-­ sanata destek olabilecek en önemli kurumlar olduğuna inandık ve her platformda bu görüşü ve İBB’yi savunduk. Son 1.5 yılda yaşadığımız olumsuzlukları, İBB’ye zarar verir hassasiyetiyle dile getirmedik, hep bir uzlaşma yolu aradık. Zaten Tiyatro Pera, ilke olarak benimsediği bir tavırla, kuruluşundan bu yana spekülatif tartışmalardan, gerilimlerden uzak durmuştur.

22 yılda hiç bir sezonu atlamadan, ikisi çocuk oyunu 32 projeye imza attık. Kendi gücümüzle var olmaya çalıştık. Teşekkür ve desteği hak ettiğimizi düşünürken, bir tiyatroya vurulabilecek en hoyrat, en acımasız darbeyle karşı karşıyayız.22 yılımızı bir anlamda yok etmenin, diğer oyunlarımızın alt yapısına bomba koyarak oynanmalarını engellemenin hesabını kim verecek? Kim bu yılları geri getirebilir? Kuşkusuz farkında ve bilicindeyiz ki, ülkemizde bunca acı varken, insanlar yok yere hapislerde tutulup yaşamları mahvedilirken, yaşadıklarımız hafif kalabilir. Ancak bu da, ülkemizdeki büyük çürümenin bir parçasıdır ve bu zalim parçalar birleşip, felaketimizi oluşturuyor. Öfkem ve üzüntüm sonsuz!"