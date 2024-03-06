Sanatçı Mehmet Güreli, kalp ameliyatı geçirdi

9 Şubat’ta hastaneye kaldırılan ve dört kalp ile şah damarlarının tıkandığı belirlenen sanatçı Mehmet Güreli, ameliyat geçirdi. Güreli’nin başarılı geçen ameliyatın ardından taburcu edildiği duyuruldu.

Yönetmen, müzisyen, yazar ve ressam Mehmet Güreli, kalp ve şah damarlarında (Karotis) meydana gelen ciddi tıkanıklık nedeniyle ameliyat edildi.

Yeditepe Film ve Karina Film'den yapılan açıklamada, Güreli’nin 9 Şubat 2024 tarihinde "Dört Köşeli Üçgen" filminin gösteriminin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Güreli’nin, geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Müzik, sinema, resim, edebiyatın duayen ismi ve yönetmenimiz Mehmet Güreli, Film Yönetmenleri Derneği - İBB iş birliğiyle Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilen “Dört Köşeli Üçgen” filmi gösterimi sonrasında 09.02.2024 tarihinde Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Dört kalp damarıyla şah damarı olarak da bilinen karotis tıkanıklığı nedeniyle gözetim altında tutulduktan sonra, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Atıf Akçevin’in gerçekleştirdiği, Dr. Yılmaz Zorman’ın ilk günden beri tüm sürece eşlik ettiği başarılı ameliyat sonrasında hastaneden taburcu edilmiştir. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, yanımızda olan dostlarımıza teşekkür eder, bu sevinçli haberimizi paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyarız.

MEHMET GÜRELİ KİMDİR?

1949'da İstanbul'da doğan Güreli, edebiyat ve felsefe eğitimi aldı. "Alope'nin Odası", "Hayaller ve Sokaklar", "Bedrufi'nin Nefesi" ve 2022'de Yunus Nadi ve Vedat Türkali ödüllerini kazanan "Şehirli Karınca" adlı kitapları Sel Yayınları'ndan basıldı.

Müzik alanında da üretimleri bulunan Güreli, "Vapurlar/Blues", "Cihangir'de Bir Gece", "Yağmur", "Odamda Yolculuk" ve "İplerin Kopuşu" gibi albümlere imza attı.

Son yıllarda resimleriyle de sanatseverlerle buluşan Güreli, "Vapurlar" (1986), "Gölge" (2008) ve "Dört Köşeli Üçgen" (2018) gibi filmlere de yönetmenlik yaptı.

Güreli'nin son filmi "Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner" belgeseli 2022 yılında, "Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı" belgeseli ise 2023 yılında tamamlandı.