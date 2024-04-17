Sanatçı Nur Yoldaş hastaneye kaldırıldı

'Sultan-ı Yegâh' ve 'Saki' gibi şarkılarıyla bilinen sanatçı Nur Yoldaş, yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

'Sultan-ı Yegâh' başta olmak üzere, 'Mihrimah', 'Saki', 'Nagehan Bustan Faslı', 'Nedir Yarabbi Derdim' gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı.

Dün yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan 68 yaşındaki Nur Yoldaş, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kaldırıldı. Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak.

Nur Yoldaş'ın oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.