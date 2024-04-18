Sanatçı Nur Yoldaş'tan iyi haber

'Sultan-ı Yegâh' ve 'Saki' gibi şarkılarıyla bilinen sanatçı Nur Yoldaş, yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

'Sultan-ı Yegâh' başta olmak üzere, 'Mihrimah', 'Saki', 'Nagehan Bustan Faslı', 'Nedir Yarabbi Derdim' gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı Nur Yoldaş, hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

Yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan 68 yaşındaki Nur Yoldaş, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kaldırılmıştı.

Nur Yoldaş'ın oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" demişti.

Yoldaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taburcu olduğunu duyurdu. Yoldaş paylaşımında "Çok değerli dostlarım ve takipçilerim, Dün gece taburcu oldum. Evde dinleniyorum. Durumum iyi. Başta Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi kırmızı alan çalışanları olmak üzere tüm ilgililere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.