Sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın, yaşamını yitirdi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kurucularından sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gençaydın'ın cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kurucularından sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gençaydın'ın cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

Sanatçı Zafer Gençaydın, 1941’de Ankara’da doğdu.

1965’te Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi. 1977’de Berlin Güzel Sanatlar Yüksekokulu Resim Bölümü’ndeki eğitimini 'meisterschüler' unvanı alarak tamamladı.

1977 – 1978 yılları arası aynı okulun Görsel İletişim Bölümü’nde 'Film Yapısının Temelleri-Resim Ses İlişkileri' seminerlerine katıldı. 1978 – 1983 Gazi Üniversitesi Resim-İş Bölümü’nde görev yaptı.

Kuruluşundan bu yana Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde görev yapmakta olan sanatçı, 1994 yılında profesör oldu. İki dönem fakülte dekanlığı yaptı.

Değişik aralıklarla Almanya’daki Kültür seminerlerine davet edildi.

Ankara Resim Heykel, DYO, Anadolu, Hacettepe, Gazi, İstanbul Modern gibi müzelerde eserleri yer alan Gençaydın, yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı ve ödüller aldı.

Kazandığı birçok ödül arasında 1980 ORHS Başarı Ödülü, 1987 Ankara Sanat Kurumu ödülü bulunuyor.

Otuz kişisel sergi açan sanatçının üç kitabı ve çok sayıda deneme ve araştırma yazıları yayınlandı.