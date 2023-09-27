Sanatçı Tuncel Kurtiz, mezarı başında anıldı

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, senarist Tuncel Kurtiz ölümünün 10'uncu yılında Balıkesir’in Edremit ilçesindeki mezarı başında anıldı. Ailesi, sanatçı dostları ve Çamlıbelli sevenlerinin yaptığı ikinci anmada Kurtiz ile ilgili anılar, onun sanata bakışı, sanata olan tutkusu, çevre ve doğa sevdası dillendirildi.

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz’in vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla Balıkesir’in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi’nde, Edremit Belediyesi tarafından usta oyuncu Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi.

Törene katılan sevenleri, sanatçının kabrine çiçek bırakıp dua ederek anı fotoğrafları çekti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz’in mezarına çiçekler bırakıldı.

AİLESİ VE SEVENLERİNDEN İKİNCİ ANMA TÖRENİ

Ailesi, sanatçı dostları ve Çamlıbelli sevenlerinin yaptığı ikinci anmada Kurtizle ilgili anılar, onun sanata bakışı, sanata olan tutkusu, çevre ve doğa sevdası dillendirildi.

Çamlıbelli dostları adına söz alan Ali Osman Kaya ve Deniz Hüseyin Kılıç, "O bir muhalifti, kendi söylemiyle belki dünyayı değiştiremedi ama dünya da onu değiştiremedi. Hep güçsüzden yana oldu. Büyük ustanın bedeni Çamlıbel'de hatıraları yüreğimizde" ifadelerini kullandı.