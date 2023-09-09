Sanatçılardan belediye önünde protesto

Berlin Mitte Belediyesi önünde toplanan çok sayıda sanatçı, belediyenin Bavul Kültür ve Sanat Derneği’nin çalışmalarını engelleyen tutumunu değiştirmesi için kültür sanat gösterisiyle protesto etkinliği gerçekleştirdi.

BirGün BERLİN

Berlin Bavul Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren çok sayıda müzisyen, tiyatro ve sinema sanatçısı, ressam, edebiyatçı, sağlıkçı, öğretim üyesi, sosyal, politik ve bir çok alanda çalışmalar yürüten Bavul aktivistleri, belediye önünde protesto düzenledi

Berlin Mitte Belediyesi önünde toplanan aktivistler, farklı dillerde oldukları kısa konuşmalarda yaşam alanları olan Bavul’daki çalışmaların engellenmesi anlamı taşıyan belediyenin tutumunun bir an önce değiştirmesi gerektiğini vurguladırlar. Konuşmalarda "Bavul, ırkçılık ve gericilikle bezenmiş kötü niyetli bürokrasi tarafından herhangi bir eğlence mekanı olarak değerlendiriliyor. Bu konularda hiç bir bilgisi olmayan bir kişi bile Bavul’da yapılan etkinlikleri incelediğinde bunun doğruyu yansıtmadığını görür. Annenstraße'de bulunan derneğimiz, toplumsal, siyasal, kültürel ve sanatsal her alanda ve düzeyde çalışmaların ve tartışmaların gerçekleştiği bir mekan. Göçmenler ve çoğunluk toplumundan bir çok insan için bir yuva özelliği taşıyor"

Yazar ve şairlerle birlikte okuma ve söyleşiler, çeşitli siyasi konularda seminer ve tartışma etkinlikleri, şiir ve müzik dinletileri, müzik atölyeleri, kitap takasları, ödünç kitap, tiyatro ve komedi gösterileri, drag gösterileri, dans gösterileri, çocuklar için kukla, sihirbazlık ve palyaço gösterileri, müzik aleti yapım atölyeleri, gönüllü dil kursları, cocuklarla oyuncak yapım atölyeleri, sanat sergileri... Bavul’da gerçekleşen çalışmalardan bazıları.

Bavul dünyanın dört bir yanından sanatçıların ve sanatseverlerin uğrak noktası olmasının yanısıra komuşularımız açısında ise "ikinci oturma odası" olarak adlandırılıyor. Genç, yaşlı her kökenden insan sohbet etmeye, evlerinde hazırladıkları pasta ve kekleri diğer insanlarla paylaşıp çay ve kahve eşiliğinde sohbet ediyorlar.

Bu nedenle Berlin Mitte belediyesi tarafından yapılan engellemenin kötü niyetle ve gerici düşüncelerle kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz" ifadeleri öne çıktı.

YAŞAM ALANIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Berlin Mitte Belediyesi önündeki etkinlikte, sanatsal gösterilerin yanısıra çok sayıda müzik grubu ve müzisyen tarafından dünyanın değişik dillerinde söylenen müzik eserleri seslendirildi.

Etkinlik sonunda yapılan açıklamada da "Bugün bir kez daha Bavul’un sadece bir mekandan ibaret olmadığını, bizler için yaşam alanı olduğunu gösterdik. Bizler Dünya’nın değişik yerlerinde doğmuş olsak da bizleri ayrıştıran sınırları ortadan kaldırmayı başarabiliyoruz. Bu yaşanası güzelim dünyayı karanlıklara büründürmeye çalışan örgütlü kötülükleri sevginin, dayanışmanın, sanat ve kültürün gücüyle etkisiz bırakabiliyoruz. Başka bir dünya, başka bir yaşam için bir araya gelebiliyoruz. Bugün her işini bırakıp etkinlik alanına gelen, fiziki olarak burada bulunamayan ama yürekleri burada bulunanlarla çarpan Bavul’u oluşturan insanlar yaşam alanımıza sahip çıkacağımızı bir kez daha gösterdik.

Irkçılık ve gericilikle bezenmiş kötü niyetli bürokrasinin engellemeleri bizleri yıldıramayacak. Tüm engellemelere rağmen Bavul’da yapmış olduğumuz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" denildi