Sanatta askıda bilet

Oktay EVSEN

Olten Filarmoni Orkestrası, farkındalık yaratarak ihtiyaç sahibi öğrenciler için askıda bilet uygulamasını başlattı. Konservatuar mezunu öğrencilerin istihdamı amacıyla kurulan orkestra, 10 yıllık yolculuğunda her ay İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserlerinde sanatçılara ev sahipliği yapıyor.

İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, "Askıda bilet kampanyasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin sanata ulaşmasını sağlamak, onların yeni ufuklar keşfetmesine yardımcı olmak bizim için büyük anlam taşıyor. Bugüne kadar 5000'e yakın öğrenciye davetiye vererek onları klasik müzikle buluşturduk. Askıda bilet kampanyasıyla bu sayıyı çok daha büyütme arzusundayız" dedi.