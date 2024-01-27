Sanayi kapasite raporlu işletme sayısında artış

Yaren Çolak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2023 yılına ait Sanayi Kapasite Raporu'nu açıkladı. Buna göre 2022 yılında 95 bin 804 olan Kapasite Rapor sayısı, 2023 yılında yüzde 1,61 artışla 97 bin 346 oldu.

Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 44,46’sında 1-9 arasında, yüzde 39,14’ünde 10-49 arasında, yüzde 7,90’ınde 50-99 arasında, yüzde 5,89’unde 100-249 arasında, yüzde 2,62’sinde ise 250’den fazla çalışan bulunduğu açıkladı.

Raporda öne çıkan bölümler şöyle:

• 2023 yılında Sanayi Kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 3,17 artışla 3.994.277 olmuştur.

• Toplam çalışanların yüzde 5,45’i 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,01’i 10-49, yüzde 13,50’si 50-99, yüzde 22,11’i 100-249, yüzde 36,94’ü ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edilmektedir.

• Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (785.501), Bursa (336.935), İzmir (266.274), Kocaeli (247.098) ve Ankara (230.424) olmuştur.

• En az çalışan bulunan son beş il sırası ile Iğdır (1.112), Hakkâri (751), Tunceli (635), Ardahan (539), Bayburt (300) oldu.

• 2022-2023 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63,51’den yüzde 63,06’ya düşerken, Büyük firmaların payı yüzde 36,49’dan yüzde 36,94’e yükselmiştir.