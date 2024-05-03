Sanayi üretimi, yüksek faiz etkisiyle yavaşladı

Ekonomi Servisi

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) nisanda 49,3 gerileyerek daralmaya işaret etti. Fiyat artışları ve yüksek faiz talebi olumsuz etkiledi. Siparişlerin azalmasıyla üretimde düşüş yaşandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), nisan ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerini yayınladı. Mart ayında 50,0 olan manşet PMI, nisan ayında 49,3’e gerileyerek, eşik değer olan 50,0’ın altına indi. Nisanda faaliyet koşullarının yeniden bozulmasında üretimin daralma bölgesine dönmesi etkili oldu. Talepteki zayıflamaya bağlı olarak üretimde son üç ayın ilk düşüşü gözlendi. Fiyat artışları ve yüksek faiz oranlarının talebi olumsuz yönde etkilemesiyle yeni siparişler üst üste onuncu ay yavaşladı. Dış talep de yine fiyat artışlarıyla bağlantılı olarak düşüş gösterdi. Ancak söz konusu düşüş, toplam yeni siparişlerdekine göre daha ılımlı gerçekleşti. TL’deki değer kaybının yanı sıra ham madde ve lojistik fiyatlarındaki artışların etkisiyle girdi fiyatları keskin bir şekilde yükselmeye devam etti.

Benzer bir gelişme satış fiyatlarında da söz konusu oldu. Nisan ayında kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektörünün tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar, girdi maliyetlerindeki en keskin artışın da bu sektörde görülmesine yol açtı. Öte yandan, nihai ürün fiyatlarındaki en keskin artış gıda ürünlerinde kaydedilirken, sektörün görece yüksek fiyatlama gücü bu gelişmede etkili oldu. Satış fiyatlarında en sınırlı artış ise makina ve metal ürünleri sektöründe gerçekleşti.