Sanayi üretiminde aylık bazda düşüş, yıllıkta artış

Ekonomi Servisi

Sanayi üretimi temmuzda haziran ayına göre yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,4 oranında azalırken yıllık bazda yüzde 7,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 1,4 azaldı.